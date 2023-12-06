На Тернопільщині врятували жінку, яка постраждала у пожежі

5 грудня рятувальники ліквідували дві пожежі, врятувавши людину і чотири будівлі.

Вчора вранці у селі Залужжя Збаразької територіальної громади ліквідовано пожежу котла у приватній житловій будівлі. Від вогню врятовано будівлю. Вогнем пошкоджено котел та стіни котельного приміщення на площі 5 м кв.

Після обіду у селі Криве Скалатської територіальної громади ліквідовано пожежу господарської будівлі. Врятовано дві житлові та одну господарську будівлі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, одяг, меблі, стіни на загальній площі 60 м. кв.

Внаслідок пожежі травмувалася власниця помешкання. Її врятували місцеві мешканці. З діагнозом “Отруєння продуктами горіння” жінку госпіталізували у місцеву району лікарню.

З початку року в області внаслідок пожеж травмувалося 35 людей.