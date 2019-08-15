Десятиденний літній табір організували для дітей-сиріт на Тернопільщині волонтери з Нідерландів. 35 дітей з інтернатних закладів краю провели десять днів у Кременецькому санаторії разом з іноземцями.

Волонтери з Нідерландів підготували для хлопців і дівчат цікаву насичену програму: майстер-класи, розвиваючі ігри, спортивні естафети, вивчення англійської мови та інше активне дозвілля. Як повідомив керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко, діти перебували у Кременецькому санаторії з 30 липня по 9 серпня.

«Кожна дитина мала змогу поринути у світ іноземного табору, де молоді волонтери в Нідерландів підготували її так, щоб дітям хотілось бути в таборі і насолоджуватись кожним моментом. Найбільшої радості дітям принесла мильна велика водяна гірка і заняття з аквагриму, бо можна дозволити собі перевтілитись в будь-яких героїв. Наш Фонд щиро дякує волонтерам з Голландії організації “Walo Group” за такий мега-крутий табір для дітей і незабутні емоції впродовж 10-ти днів».

Додамо, на Тернопільщині триває акція «Валіза підтримки випускнику», під час якої збирають необхідні побутові речі для вихованців інтернатних закладів. Долучитися до благодійності закликають небайдужих жителів краю.

Софія Романська