На Тернопільщині “волонтер” здавав переселенцям квартиру, у якій йому дозволили пожити безкоштовно

Зловмисник здавав в оренду чужу квартиру, яку йому віддали у безоплатне користування як волонтеру.

До співробітників Кременецького відділу поліції надійшло одразу дві заяви щодо шахрайських дій 27-річного уродженця району. Звернулися і власниця помешкання, і родина переселенців з Харкова, котрі сплачували за оренду помешкання абсолютно чужій людині.

Як з’ясувалося, виїжджаючи за кордон, господиня квартири передала ключі від житла своїй сестрі і попросила, аби та прихистила людей, котрі змушені були тікати від війни. Про вчинок жінки дізнався 27-річний житель Луцька, котрий, до слова, є уродженцем Кременеччини. Тоді він й вигадав історію про волонтерство, мовляв, потрібне приміщення аби організовувати допомогу потребуючим. Таким чином зловмисник отримав ключі від чужого помешкання.

Коли з-за кордону повернулася власниця квартири – її зустріла сім’я переселенців з Харкова. Яким же було здивування кременчанки, коли та дізналася, що упродовж чотирьох місяців родина сплачує оренду за її помешкання невідомій особі. Зі слів харків’ян, за чотири місці проживання вони перерахували на банківську картку чоловіка 24 тисячі гривень.

Поліцейські оперативно встановили зловмисника.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.