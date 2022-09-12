На Тернопільщині водій вантажівка “наздогнав” одного буса, а той “вдарив” іншого

11 вересня на лінію “102” надійшло повідомлення від пасажирки автомобіля Renault Trafic про аварію.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце ДТП встановила, що на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Довжанка, водій Mercedes Atego 815 допустив зіткнення із Renault Trafic, що їхав попереду, а той, в свою чергу, зіткнувся з ще одним бусом марки Renault Master.

В результаті удару за меддопомогою звернулися водій та троє пасажирів Renault Trafic. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.