Восьмого листопада близько 17:50 до чергової частини Лановецького відділення поліції зателефонувала жінка і повідомила про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. У ході перевірки стало відомо, що у Ланівцях водій автомобіля “GEELY MR-7151A” збив пішохода. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.

63-річного потерпілого госпіталізували, але врятувати життя йому не вдалося. Кермувальник попередньо тверезий, але він здав кров для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.