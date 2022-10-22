Пожежа сталася вранці 20 жовтня у селі Сущин Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району. Горів житловий будинок.

Вогнем знищено перекриття будівлі, речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 90 м кв., пошкоджено стіни будівлі, меблі та речі домашнього вжитку. На жаль, на місці пожежі рятівники виявили труп власника будівлі, чоловіка 1954 року народження.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону та черговим відділенням 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано дві будівлі.