На Тернопільщині відновили рух потягів колією, де зійшли з рейок вагони

Рух потягів на дільниці Максимівка – Підволочиськ у Тернопільській області, де 28 серпня зійшли з рейок вантажні вагони, відновлено по непарній колії під тепловозною тягою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram “Укрзалізниці”.

“Це означає, що поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки”, – зазначили в УЗ.

Так, у напрямку Львова потяги №55/56 Київ – Ясіня та №705/706 Київ – Перемишль поки що прямуватимуть об’їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ – Ужгород, – своїм звичними, через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.

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Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів – Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці – Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.

Нагадаємо, в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. У зв’язку з цим було обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.