Світовий лідер з виробництва і здачі в оренду меблів і предметів інтер’єру Home Essentials розгортає виробництво меблів і матраців у Кременці.

Про це повідомив керівник Інвестиційного офісу Тернопільської області Володимир Василевський агентству “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, вже завершено всі реєстраційні дії та обрано майданчик для розміщення виробництва.

“Кременецька громада отримала потужного американського інвестора – ТОВ “Хоум Ессеншіалс Україна”. Проєкт виходить на стадію впровадження і починає жити власним життям – наймання працівників, завезення виробничого обладнання та формування кола постачальників”, – сказав він.

За словами Василевського, вже у другому кварталі 2023 року почнеться відвантаження продукції. На першому етапі проєкт створює 50-60 робочих місць, до кінця 2023 року буде створено 300 робочих місць.

“Інвестор переносить в Україну частину операційних процесів бек-офісу зі штаб-квартири в Гонконзі, і тут буде забезпечено роботою управлінців і креативників – логістів, маркетологів тощо”, – додав він.

За оцінкою Василевського, за аналогією зі схожими фабриками в Україні, виробництво в Кременці дасть оборот близько $12-15 млн. “Уже в перші місяці роботи можливий експорт продукції на $0,5-1 млн/місяць”, – сказав він.

Експорт планується спочатку в Іспанію, Португалію, Італію та Францію, а вже з другого кварталу 2023 року – в більшість країн Євросоюзу.

Для старту виробництва, на обладнання та оборотні кошти, у першому півріччі 2023 року передбачено близько $1 млн інвестицій, у 2-3 кварталі – до $5 млн.

Членкиня правління Української асоціації меблевиків (УАМ) і координаторка розвитку меблевих кластерів Оксана Донська в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” зазначила, що цей інвестор – приклад активного інтересу іноземних компаній до нашого ринку і зацікавленості місцевої влади.

“Я зустріла представника Home Essentials на міжнародній виставці, де УАМ представляла продукцію українських меблевиків. Для нього це була щаслива випадковість. Далі зустрілися в зумі. Надала йому аналітику внутрішнього ринку, дані про специфіку експорту, розповіла про географічні особливості розміщення виробництва в Україні. За чотири місяці команда Інвестиційного офісу Тернопільської області змогла забезпечити входження американського інвестора”, – повідомила Донська.

Компанія Home Essentials – світовий лідер з виробництва та здачі в оренду меблів і предметів інтер’єру. Головний офіс (штаб-квартира) – Гонконг. Європейський офіс – Мадрид. Компанія здійснює операції більш ніж у 26 країнах світу.