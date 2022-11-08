Мешканець Чортківського району відповідатиме перед Законом за незаконну порубку лісових насаджень. Порушника працівники поліції спіймали на місці злочину.

Як повідомив поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення №2 (м. Бучач) Роман Стасів, під час патрулювання території він почув роботу бензопили у лісі. Поліцейський вирішив перевірити, чи законною є порубка. Підозра про скоєння порушення підтвердилася.

Протиправне, як з’ясувалося, скоїв мешканець одного з сіл Бучацької громади. Чоловік незаконно спиляв у місцевому лісі 5 дерев породи дуб. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи.

Бензопилу та деревину у зловмисника правоохоронці вилучили. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно ч.1 статті 246 (Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях) КК України. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.