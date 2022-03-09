На Тернопільщині тимчасово оселилося майже двадцять тисяч людей з південно-східних областей

Майже двадцять тисяч людей з південно-східних областей тимчасово оселилися на Тернопільщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. А транзитом у нашому краї перебувало ще кілька десятків тисяч переселенців.

У Тернополі на залізничному вокзалі планують розгорнути наметове містечко для переселенців. Тут тимчасово перебуватимуть люди, які проїжджають наш край транзитом.

“Багато людей доїжджає до Тернопільської області. Прибувають люди з Харкова, Києва, Полтави, Сум. До нашого регіону вже прибуло двадцять тисяч людей. Це ті, що у нас залишилися. А якщо рахувати, усіх, хто до нас прибував, це надзвичайно велика кількість людей. Ми плануємо цими днями розгорнути палаткове містечко. Це для тих людей, які не мають наміру тут залишатися, а проходять транзитом. Це містечко буде розгорнуто на залізничному вокзалі. Палатки будуть по 20-40 квадратних метрів. Вони будуть з підігрівом і з харчуванням. Люди, які не мають можливості виїхати, вони будуть ночувати, зранку ми будемо відправляти їх на кордон”, – зазначив на брифінгу Володимир Труш.

Додаткові пункти для переселенців у Тернополі розгорнуть в навчальних закладах. Також збільшують кількість місць у приміщеннях церков.