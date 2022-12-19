У Тернопільській області на 170 грн оштрафували чоловіка, бо він вкрав 100 грамів горілки.

Про це йдеться у постанові Гусятинського райсуду, пишуть Тернопільські події.

08.11.2022 року близько 13:10 год. за адресою смт. Гусятин, вул. Незалежності, Чортківського району Тернопільської області, з магазину «Рукавичка» вчинив дрібну крадіжку однієї пляшки горілки «Хлібний Дар», ємкістю 0,1 л., вартість якої становить 37,59 грн., за що передбачена відповідальність за ч.1 ст.51 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Чоловік в судовому засіданні свою вину визнав повністю. Суд оштрафував чоловіка на 170 грн. Також він повинен сплатити 496 грн судового збору.