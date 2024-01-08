У Тернопільській області на 170 грн оштрафували чоловіка, бо він вкрав 200 грам горілки.

Про це йдеться у постанові Кременецького райсуду, пишуть Тернопільські події.

23.11.2023 о 18 годині 21 хвилин чоловік перебуваючи у магазині «Сім-23» за адресою: місто Кременець, вулиця Дубенська, 132, Тернопільської області, таємно викрав з полиці магазину грудинку «Козацька» вагою 0.201 кг. у кількості 1 (одна) упаковка вартістю 42 гривні 50 копійок та своїми діями вчинив дрібне викрадення чужого майна, чим вчинив правопорушення передбачене частиною 1 статті 51 КУпАП.

У судовому засіданні він вину визнав, щиро розкаявся та пояснив, що більше такого не повториться, просить суворо не карати.

Суд оштрафував чоловіка на 850 грн