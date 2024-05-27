У Тернопільській області судили чоловіка, бо він збирав металобрухт.

Про це йдеться у постанові Підгаєцького райсуду, пишуть Тернопільські події.

Як вбачається із матеріалів справи про адміністративне правопорушення, зокрема протоколу про адміністративне правопорушення серії від 26 березня 2024 року громадянин у вищевказаний день близько 11 год. 35 хв. в с.Мужилів Тернопільського району Тернопільської області здійснював господарську діяльність, а саме збір металобрухту, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, за що передбачена відповідальність згідно ч. 1 ст. 164 КУпАП. Чоловіка звинуватили у тому, що він здійснював порушення господарської діяльності.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка невинним. Йому також повернули 100 кілограмів металобрухту.