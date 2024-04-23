На березі річки Дністер, неподалік одного із сіл Золотопотіцької громади, дільничний офіцер поліції виявив 26-річного місцевого жителя. Молодик сітками виловлював верховодку. Дізнавачі вилучили 83 рибини.

Дану подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним, або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліцейські наголошують, що з 1 квітня на території Тернопільщини діє нерестова заборона на вилов риби. За недотримання вимог передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.