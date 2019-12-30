Працівників райдержадміністрацій на Тернопільщині чекає скорочення. У Кабміні це анонсували ще у листопаді.

Причиною називають дублювання їхніх функцій в об’єднаних територіальних громадах.

Загалом по Україні скоротять понад вісімнадцять з половиною позицій в райдержадміністраціях. У державній службі зайнятості наразі шукають для них вільні робочі місця в інших органах влади, – повідомила керівник ДСЗ Ольга Макогон. Наразі працевлаштувано до вивільнення 203 особи.

«У державній службі зайнятості є вакансії для працевлаштування, але працівники РДА відмовляються їх розглядати, оскільки досі немає інформації про те, хто може залишитися на роботі, переведений в ОТГ, а хто точно підпаде під вивільнення. Фактично, особи, які працевлаштовані станом на 13.12.2019, є особами, які займають проактивну позицію і прийняли самостійне, а не вимушене рішення про звільнення. Нам необхідна допомога та увага до долі державних службовців, що можуть бути вивільнені. Перш за все, потрібна психологічна допомога цим працівникам. Люди відкладають до останнього прийняття рішення щодо свого майбутнього і не враховують, що ринок праці змінюється динамічно, а ми не можемо гарантувати, що на момент вивільнення будуть привабливі пропозиції роботи. Цей нюанс особливо треба враховувати у регіонах, де якісних вакансій (на які розраховують працівники РДА) не так багато».

Щоб зайняти вакансії в ОТГ, працівникам райдержадміністрацій потрібне перенавчання, приступити до якого готові не всі.

Софія Романська