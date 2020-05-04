На Тернопільщині близько двохсот осіб звертається щодня за отриманням допомоги по безробіттю.

Це втричі більше, ніж перед карантином. Наразі кількість офіційних безробітних у регіоні сягнула майже дванадцяти тисяч осіб.

Виплата по безробіттю призначається з дня написання відповідної заяви, – повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Втім, якщо людина звільнилася за власними бажання, її виплачують пізніше.

“Після того, як людина приходить до центру зайнятості, пише заяву про надання статусу безробітного, а також про виплату допомоги по безробіттю, з цього ж дня її призначається виплата допомоги по безробіттю. Якщо людина звільнена з власним бажанням, то допомога буде призначена і відкладена на 90 днів. Тобто термін надання допомоги ще залежить від причини звільнення. Заборгованості із виплатою такої допомоги наразі немає, коштів вистачає. Раніше ми замовляли кошти подекадно, відтепер щотижня. Обсяг допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, а також від заробітної плати. Наразі середня допомога — 3700 гривень”.

Найбільше безробітних зареєстровано у Тернополі, Кременецькому та Зборівському районах. До слова, наразі центри зайнятості приймають заяви в онлайн-режимі або за допомогою поштового зв’язку.

Софія Романська