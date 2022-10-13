На Тернопільщині сьогодні попрощаються із захисником Володимиром Вербецьким

Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло та проведуть в останню дорогу Героя Володимира Вербецького.

Як повідомили у Монастириській міській територіальній громаді, кортеж з тілом нашого захисника прибуде в Монастириська близько 11 години. Чин похорону розпочнеться о 12-й.

“Прохання до жителів Монастириської громади долучитись до зустрічі тіла Героя Вербецького Володимира, який поклав життя за волю України”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Володимир був щирим патріотом та вірним сином неньки України. Він загинув внаслідок артилерійського обстрілу з боку ворога.

Співчуваємо рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять…