Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло та проведуть в останню дорогу Героя Володимира Вербецького.
Як повідомили у Монастириській міській територіальній громаді, кортеж з тілом нашого захисника прибуде в Монастириська близько 11 години. Чин похорону розпочнеться о 12-й.
“Прохання до жителів Монастириської громади долучитись до зустрічі тіла Героя Вербецького Володимира, який поклав життя за волю України”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.
Володимир був щирим патріотом та вірним сином неньки України. Він загинув внаслідок артилерійського обстрілу з боку ворога.
Співчуваємо рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять…