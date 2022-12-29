Оперативники відділення поліції №5 селища Підволочиськ розшукують жителя села Іванівка Гавришка Тараса Івановича, 1987 року народження.

Чоловік переховується від органів досудового розслідування за скоєння майнового злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 30-35 років, зріст 180 см, середньої статури, очі карі, волосся темне, коротко стрижене.

Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами у Підволочиську (03543)2-19-31, 2-12-45, (067)351-06-95 або на лінію «102».