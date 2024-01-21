Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ розпочинає неперервну молитву за українське військо.

Під час відвідин позицій наших воїнів у часі різдвяних празників єпископи Теодор Мартинюк, Володимир Фірман та священики-капелани отримали численні прохання від військових про молитву за них. Тому з благословення архиєпископа і митрополита Василія Семенюка 22 січня у парафіях Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ розпочинається неперервна цілодобова молитва за українських воїнів, членів їхніх родин, полеглих воїнів та перемогу у війні.

Як повідомили у єпархії, молитва триватиме в означений день у одні з парафій архиєпархії з 7.00 ранку до 20.00 у храмі та з 20.00 до 7.00 наступного ранку – удома. Молитву розпочнуть парафії міста Тернополя згідно із встановленим розпорядком, який буде анонсуватися. У день молитви парафіяни цього храму, по можливості, повинні дотримуватися строгого посту. Всі бажаючі можуть долучатися до цієї молитви, відвідавши храм у якому проводиться молитва (графік храмів буде розміщено на дошці оголошень храму) чи доєднавшись онлайн до молитви парафій, у яких є онлайн трансляція.

22 січня, в понеділок, розпочнеться цілодобова молитовна акція в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя (вул. Сагайдачного 14). Буде онлайн трансляція.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕКАНАТ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ:

22 січня (понеділок) – Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Сагайдачного 14 – є онлайн трансляція)

23 січня (вівторок) – святого Пантелеймона (вул. Бережанська 3А)

24 січня (середа) – святого Василія Великого (вул. Новий Світ)

25 січня (четвер) – святих Володимира і Ольги (вул. Орлика 1А)

26 січня (п’ятниця) – Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького 55 – є онлайн трансляція)

27 січня (субота) – Перенесення мощей Св. Миколая (вул. Карпенка 46)

28 січня (неділя) – святого Андрія Первозванного (вул. Чернівецька 46)

29 січня (понеділок) – Переображення Господнього (вул. Мирна 38, Пронятин)

30 січня (вівторок) – святої Софії Премудрості Божої (вул. Кривоноса 2В)

31 січня (середа) – святого Йосафата (вул. Лучаковського 5Г)

1 лютого (четвер) – святих Новомучеників українського народу ( вул. Шкільна 2А)

2 лютого (п’ятниця) – святих Бориса і Гліба (вул. Золотогірська)

3 лютого (субота) – Перенесення мощей св. Миколая (вул. Тролейбусна 14)

4 лютого (неділя) – Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Агрономічна 2, Кутківці)

5 лютого (понеділок) – святого Дмитрія (вул. Микулинецька бічна 14).