Чоловік має постійну посвідку на проживання в Кременецькому районі.

На Тернопільщині чоловіка, який є громадянином РФ, але постійно проживає в Кременецькому районі, засудили за поширення та пропаганду комуністичної символіки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну житель Тернопільщини створив собі акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» і звідти розсилав своїм знайомим листівки з вітання до дня перемоги 9 травня, першотравням та воєнної присяги. Дописи містили зображення комуністичної символіки та георгіївських стрічок. В суді чоловік свою провину визнав повністю, пише Zaxid.net.

Правоохоронці під час досудового слідства встановили, що обвинувачений проживає в Ланівецькій громаді й працює машиністом тепловоза фермерського господарства «Горинь». На утриманні в нього є одна неповнолітня дитина.

«Обвинувачений в соціальній мережі “Одноклассники” створив обліковий запис, який особисто використовував для приватного та публічного спілкування з іншими користувачами. Чоловік створював та поширював дописи із забороненою символікою. Обвинувачений надіслав листівки із надписами «С праздником победи!», «Спасибо, с днем Победи!», «Спасибо. 9 мая» оздоблені комуністичними символами, зокрема, у вигляді прапорів СРСР, п’ятикутної зірки, серпа та молота, георгіївської стрічки. Продовжуючи чоловік 1 травня 2023 року у відкритій формі користувачам із списку друзів надіслав привітальну листівку із зображенням прапору СРСР та наступним надписом «Поздравляю с первомаем! Нашего счастливого детства и юности!», – йдеться у рішення Лановецького районного суду від 5 січня.

Також, чоловік зробив репост допису з комуністичною символікою та наступним коментарем: «А не вернуть ли сьезди депутатов как в СССР, сьездили на сьезд в Москву и обратно в свой город, на завод, к станку. Кто за?». Загалом, дописи, які популяризують комуністичний режим, обвинувачений розміщував на власній сторінці у період з 01 травня 2023 року по 2 липня 2023 року.

В суді житель Лановецької громади свою вину визнав повністю і пояснив, що він дійсно поширював такі дописи. Наразі він жаліє про вчинене, щиро кається і пообіцяв, що більше такого робити не буде. Лановецький районний суд визначив, що щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення є обставинами, що пом’якшують покарання обвинуваченого. Суддя призначив чоловіку покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки без конфіскації майна. Однак замінив термін на іспитовий строк – 1 рік. Також житель Ланівецької громади повинен сплатити в користь держави витрати за проведення судової мистецтвознавчої експертизи в сумі 13 382 гривні. Мобільний телефон, з якого обвинувачений робив дописи, суддя постановив знищити. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.