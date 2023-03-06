Крадіжку з помешкань інкримінують працівники поліції міста Борщів Чортківського району 28-річному місцевому мешканцю. Той обікрав односельчан.

Про зникнення майна з приватного помешкання поліцейським повідомив мешканець одного з сіл Більче-Золотецької територіальної громади. Невідомий зловмисник проник через горище до його будинку та виніс цінні речі і продукти харчування.

Поліцейські оперативно вийшли на слід злодія. Ним виявився місцевий мешканець, який в минулому притягувався до відповідальності за майнові злочини. Чоловіка з частиною краденого майна затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході розслідування слідчі довели його причетність до скоєння ще двох аналогічних крадіжок у селі. У скоєному крадій зізнався. Каже, крав аби продати та заробити хоч якісь гроші.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших злочинів в районі.