Охочих щепитися від COVID-19 на Тернопільщині рекордно побільшало.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Це пов’язують із запровадженням додаткових карантинних обмежень.

Учора в області імунізували майже сім тисяч жителів краю. Процедуру проводять у 15 центрах масової вакцинації. Також мобільні бригади щеплюють маломобільних людей вдома.

“Майже три дні поспіль ми реєструємо відчутне збільшення кількості бажаючих вакцинуватися. За добу щеплюємо близько шести тисяч осіб, а раніше це було 2-3 тисячі. Пов’язуємо це із запровадженням додаткових карантинних обмежень, люди змушені під них підлаштовуватися. Попри черги, які з’явилися цими днями, пункти щеплення встигають. Якщо далі кількість охочих щепитися буде стрімко збільшуватися, то вирішуватимемо питання із відкриттям додаткових центрів масової вакцинації”, – зазначила Марія Павельєва.

Додамо, загалом від початку вакцинації на Тернопільщині першою дозою імунізовано близько 350 тис. жителів краю. Найменша кількість вакцинованих у Кременецькому районі. Після вакцинації у додатку “Дія” можна згенерувати ковідний сертифікат.