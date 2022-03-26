На Тернопільщині попрощалися із Героєм Романом Лебухорським.

Як повідомляють Тернополяни, військовому було 35 років.

Ще з дитинства Роман відстоював справедливість та ставав на захист людей. Не залишився він осторонь і у 2014 році. Після Революції Гідності Роман вступив до лав Збройних сил України та продовжував захищати найбільшу українську цінність – свободу. За мирне небо над Україною, дитячі посмішки та життя без страху війни, він боровся до кінця свого життя.

Співчуття рідним та близьким… Вічна пам’ять Герою!