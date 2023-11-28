На Тернопільщині провели операцію з порятунку водія, котрий потрапив у ДТП. ФОТО

Співробітники ДСНС врятували людину, що постраждала внаслідок ДТП.

Вчора орієнтовно о 13:45 у Копичинцях водій автомобіля “Jeep Grand Cherokee” не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП чоловік отримав численні травми та опинився заблокованим у салоні транспортного засобу.

На місце події був направлений черговий караул 22-го державного пожежно-рятувального поста. Співробітники ДСНС провели операцію з порятунку людини. Застосувавши рятувальне обладнання, вони деблокували постраждалого з понівеченого автомобіля та передали його бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Відомо, що потерпілий – мешканець села Крогулець Васильковецької територіальної громади Чортківського району, чоловік 1991 року народження.