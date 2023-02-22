З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну СБУ фіксує аномально високу кількість псевдомінувань, інформація про більшість з яких надходить правоохоронцям з території росії та тимчасово окупованих територій нашої держави.

Упродовж 2022 року на Тернопільщині зафіксовано понад 60 фальшивих повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури або місць масового перебування людей. В середньому це більш ніж одне повідомлення щотижня, кожне з яких потребує ретельної перевірки та вжиття цілого комплексу пошукових та безпекових заходів.

Аналіз таких повідомлень свідчить, що за переважною більшістю з них стоять російські спецслужби, які намагаються таким чином посіяти тривогу та паніку серед цивільного населення, залякуючи і психологічно виснажуючи українців. Водночас, є й непоодинокі випадки повідомлень про псевдомінування, які здійснюють з різних причин і громадяни України.

Зокрема, нещодавно набув законної сили вирок суду щодо викритого СБУ жителя Тернопільського району, який у жовтні минулого року повідомив на гарячу лінію поліції про нібито встановлення «вибухових пристроїв» у двох готелях Кременця. Суд обрав для зловмисника покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу, хоча за порушення ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) йому загрожувало до 6 років позбавлення волі.

Іншому його «колезі» пощастило менше. Жителю Теребовлі за неправдиве повідомлення про начебто підготовку вибуху на місцевій автозаправці суд обрав більш суворе покарання – 5 років ув’язнення.

Зауважимо, що вчинення подібних правопорушень в умовах війни є цілковито неприпустимим, адже така умисно-підривна діяльність може завдати значної шкоди, відволікаючи правоохоронців від протидії реальним загрозам, тому на кожен прояв «анонімного тероризму» силовики реагуватимуть швидко і принципово.

Тернополянам та жителям області радимо виважено сприймати інформацію про можливе мінування об’єктів на території регіону, передусім зберігаючи спокій та холодний розум. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дотримуйтесь рекомендацій щодо дій в умовах екстрених ситуацій.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області