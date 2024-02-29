На Тернопільщині “прокинулися” палії трави: знов у вогні гектари землі

Минулої доби на Тернопільщині виникли чотири пожежі в природних екосистемах.

З потеплінням та встановленням сухої погоди на Тернопільщині знову активізувались палії сухої трави. Минулої доби виникло чотири пожежі. Горіло у селі Сеньків Монастириської громади, Божиків Саранчуківської громади, селі Криве Скалатської ТГ та Гнильчому біля Підгаєць. Пожежі ліквідовані співробітниками ДСНС та місцевим населенням.

У с. Сеньків Монастириської ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га.

У с. Божиків Саранчуківської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,5 га.

У с. Криве Скалатської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

У с. Гнильче Підгаєцької ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.