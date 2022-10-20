Провести огляд та ремонт джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, провести додаткові навчання та інструктажі з питань пожежної, техногенної безпеки з працівниками та населенням, забезпечити будівлі та споруди підвідомчих організацій первинними засобами пожежогасіння.

Такі доручення отримали керівники підприємств, що здійснюють обслуговування житлового фонду міста, управителі ОСББ, комунальні підприємства та суб’єкти господарювання.

Ці та інші вимоги прописані у розпорядженні міського голови Сергія Надала від 18 жовтня. Документ під назвою « Про забезпечення пожежної безпеки на території Тернопільської міської територіальної громади» виданий, щоб попередити виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з пожежами, недопустити загибелі і травмування людей на них.

Виконати розпорядження також мають старости Кобзарівського, Чернихівського, Курівецького та Малашовецького старостинських округів. Окрім зазначених доручень, вони, а також підприємства, які обслуговують житловий фонд, повинні в повному обсязі виконати приписи органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, розмістити на кожному об’єкті, з можливим масовим перебуванням людей, інформаційні кутки на протипожежну тематику.

Працівники управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління соціальної політики, керівники підприємств, що здійснюють обслуговування житлового фонду міста, управителі, ОСББ, старости Кобзарівського, Чернихівського, Курівецького, Малашовецького старостинських округів спільно з працівниками Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області також будуть проводити профілактичні рейди та бесіди на протипожежну тематику в житловому секторі.

Фото зі сторінки ГУ ДСНС у ТО в фейсбуці