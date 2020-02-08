Минулоріч лісівники на Тернопільщині посадили понад мільйон дерев на площі 300 га. Екологічний флешмоб продовжуватиметься і цього року. Оскільки в області не вистачає 90 тис. га лісу.

«До екологічного нормативу нам потрібно посадити лісу до 90 тис. га. Для цього треба висадити 324 млн. дерев», – повідомив еколог Олександр Філь. Наразі лісівники готують посадковий матеріал на весну.

«Треба не кидати політичні гасла, а ставити перед суспільством задачу відповідно до потреби. При посадці дерев лісівники садять на одному гектарі у межах 3600 дерев. Якщо громади області будуть до того залучені – ОТГ, заклади освіти, можна посадити кілька мільйонів дерев. Але треба підготовкою займатися. У області є база для того, лісівники обласного управління мають необхідний матеріал. На наступному тижні проведемо робочу зустріч для підготовки масової посадки лісу. Дуже багато буде залежати від розуміння та підтримки органів місцевої влади».

Додамо, на Тернопільщині до екологічного флешмобу активно долучаються студенти. Минулого року вони висадили на лісових ділянках більше 7 тис. дерев.

Софія Романська