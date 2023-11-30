Відповідне рішення сьогодні прийняли на черговій сесії Тернопільської обласної ради.

Ініціатор даного проєкту рішення — перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Така ініціатива дасть можливість органам державної влади та органам місцевого самоврядування об’єднати свої зусилля в напрямку декомунізації та деколонізації Тернопільщини.

«Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року почався новий сплеск декомунізації в Україні. Жахливі злочини сучасних окупантів сприяли переосмисленню сторінок історії тоталітарного минулого у ХХ столітті. І така тенденція є дуже позитивним сигналом. Пам’ятники, символи та образи радянської доби у своїй абсолютній більшості ворожі до української державності. Вони є маркерами окупаційної тоталітарної влади, тому мають бути спочатку інвентаризовані, а потім — демонтовані», — наголосив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Для цього спільно з обласною військовою адміністрацією та представниками громад створено Координаційну раду з питань завершення декомунізації та деколонізації на території Тернопільської області.

«У 1991-ому році Україна вирвалася з тюрми народів — СРСР, однак досі не змогла звільнити своє “тіло” від усіх атрибутів цього “тюремного” життя. І чим швидше ми цей процес завершимо, тим швидше державний організм України буде нагадувати цивілізовану демократичну європейську країну без рудиментів тоталітаризму», — додав Володимир Болєщук.

Проєкт рішення передбачає :