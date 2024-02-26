Упродовж минулої доби надзвичайники Тернопільщини тричі залучалися до ліквідації пожеж. Під час гасіння врятовано три будівлі та автомобіль.
Зокрема, поблизу села Плоске Кременецької територіальної громади, на автодорозі М-19 “Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече”, ліквідована пожежа вантажного автомобіля DAF з причепом.
Цього ж дня в селі Зарубинці Збаразької громади ліквідовано пожежу житлового будинку. На місці події виявлено без ознак життя 50-річного мешканця.
У селі Новосілка Бучацької громади ліквідована пожежа господарської будівлі на площі 60 м. кв.
Обставини виникнення надзвичайних подій та суми матеріальних збитків встановлюються.