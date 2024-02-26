На Тернопільщині посеред дороги горіла фура

Упродовж минулої доби надзвичайники Тернопільщини тричі залучалися до ліквідації пожеж. Під час гасіння врятовано три будівлі та автомобіль.

Зокрема, поблизу села Плоске Кременецької територіальної громади, на автодорозі М-19 “Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече”, ліквідована пожежа вантажного автомобіля DAF з причепом.

Цього ж дня в селі Зарубинці Збаразької громади ліквідовано пожежу житлового будинку. На місці події виявлено без ознак життя 50-річного мешканця.

У селі Новосілка Бучацької громади ліквідована пожежа господарської будівлі на площі 60 м. кв.

Обставини виникнення надзвичайних подій та суми матеріальних збитків встановлюються.