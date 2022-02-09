Понад дві тисячі підлітків на Тернопільщині можуть отримати по тисячі гривень

Понад дві тисячі підлітків від 14 років на Тернопільщині щеплені від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Ці хлопці та дівчата можуть взяти участь у програмі “єПідтримка” та отримати 1000 грн. за вакцинацію.

Витратити гроші підлітки можуть не лише на придбання книжок, квитки в кінотеатри чи абонементи в спортзал, а й на освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літніх чи спортивних таборах, спорттовари, канцелярське та шкільне приладдя. Також цими грошима можна оплатити проживання в гуртожитку чи харчування в закладі освіти.

“Наразі кількість дітей на Тернопільщині, які вакциновані від COVID-19, становить майже три тисячі осіб. Від 12-ти до 15-ти років — 327 дітей, від 15-ти до 18-ти — 2321 особа. Здебільшого вакцинувалися діти, які їхали на змагання в іноземну країну, діти, які мають супутні патології, а також і здорові діти, батьки котрих звернулися до сімейного лікаря або дільничого педіатра”, — пояснює директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, програма “єПідтримка” розпочалася у 2021 році. Скористатися нею та отримати 1000 грн. можуть українці, які щеплені двома дозами вакцини та зареєстровані у застосунку “Дія”.