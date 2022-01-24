23 січня, на 58-му році життя, перестало битися серце чудової людини, батька, чоловіка, професіонала своєї справи, хірурга вищої категорії хірургічного відділення КНП Чортківської ЦМЛ Чайчук Віталія Івановича.

Про це повідолмяють на сторінці ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

“Колектив ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України” висловлює щирі співчуття генеральному директору Чайчук Оксані Тимофіївні з приводу важкої втрати, передчасної смерті її чоловіка – Віталія.

У цей важкий час, ми разом з Вами схиляємо голови у скорботі. Пішла з життя дорога для Вас людина. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини…

Нехай світла пам’ять про Вашого чоловіка назавжди залишиться в серцях рідних та близьких, а Бог дасть Вам сил пережити цю непоправну втрату.

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи…”, – ідеться у дописі.