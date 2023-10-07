Колишнього працівника поліції з Тернопільщини підозрюють в організації підпільного виробництва тютюну. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 204 КК України.

За даними слідства, правоохоронець, перебуваючи на посаді інспектора районного відділення поліції, щонайменше з травня по вересень цього року, без жодних дозвільних документів, організував у господарських приміщеннях на території одного з сіл Чортківського району виготовлення тютюну. До незаконної діяльності поліцейський залучив кількох місцевих мешканців, які сушили, подрібнювали і фасували сировину, закуплену у жителів прилеглих сіл.

Під час санкціонованих обшуків у “бізнесмена” вилучили тютюн вагою понад тонну тютюну. Тож прибутки від незаконної діяльності могли становити майже 400 тисяч гривень.

Інспектора уже звільнено з органів поліції.