На Тернопільщині поліція та СБУ проводять відпрацювання в окремих населених пунктах.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. У містах встановлюватимуть блок-пости, а в людей перевірятимуть документи.

«Зараз поліція з іншими правоохоронними структурами, СБУ проводить відпрацювання окремих територій. Громадян прошу віднестися з розумінням до цього, до цих незручностей, коли окремий населений пункт буде оточений блок-постами, великою кількістю поліцейських, працівників різних спецслужб. Людей можуть перевіряти, можуть просити надати документи. Ця робота проводиться систематично. Проводиться не тільки в Тернопільській області, проводиться по всій Україні. Робота направлена на виявлення тих осіб, які загрожують нашій безпеці, безпеці нашої держави», – зазначив Олександр Богомол.

Додамо, загалом в регіоні діятиме 7 стаціонарних блок-постів. У разі необхідності їхню кількість збільшать.