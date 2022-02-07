Винесли золота на мільйон: на Тернопільщині пограбували ювелірну крамницю

Повідомлення про крадіжку з ювелірного магазину надійшло в чергову частину Кременецького райвідділу поліції. Невідомі проникли до магазину ювелірних виробів та викрали коштовності.

Злочин трапився 4 лютого вночі. Працівники швидкої допомоги, які проїжджала повз магазин, помітили відкриті двері. Про це вони повідомили власникам магазину, а вже господарі викликали поліцію.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, невідомі особи пошкодили замок, розрізали завіси на решітці дверей та проникли до приміщення. Злодії винесли 350 ювелірних виробів. Сума збитків – близько мільйона гривень.

На момент злочину в магазині сигналізації не було, а це – основна причина того, що невідомі мали час зібрати усі цінні речі та втекти.

Працівники поліції розшукують зловмисників. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.