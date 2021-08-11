Антициклон зумовлюватиме погоду цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї буде сухо і сонячно. Температурні показники вдень підвищуватимуться до 28 градусів тепла.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, гарячий антициклон витіснить опади, відтак у краї домінуватиме суха та майже спекотна погода. Лише місцями можливі короткочасні дощі та грози.

“Середа в Україні буде переважно сонячною та теплою. 11-го серпня у західних областях очікується +23 +28 градусів. Гарячий антициклон витисне опади з України. Тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади — навряд. Найближчі вихідні, 14 серпня, на Маковія, та 15 серпня обіцяють в Україні чудову погоду – сонечко, білі хмарки, комфортну температура повітря, не вищу +24 +30 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода на Тернопільщині далі тішитиме теплом і сонцем. У регіоні зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників, опадів поступово меншатиме.