На Тернопільщині під кінець тижня побільшало госпіталізацій хворих на COVID-19

Більше тисячі нових випадків коронавірусу зафіксували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, під кінець тижня побільшало інфікованих, а відтак і госпіталізацій до лікувальних закладів.

Наразі на Тернопільщині з коронавірусом бореться понад двадцять тисяч жителів краю. У лікарнях перебуває більше тисячі інфікованих пацієнтів. Більшість з них – у важкому стані та потребують кисневої підтримки.

«Захворюваність на коронавірусну хворобу є стійкою з високими цифрами виявленості. Це близько півтори тисячі хворих щодоби. На сьогодні у нас хворіє 24 тисячі жителів краю, більше тисячі людей перебувають у стаціонарах. Частина людей легковажить, оскільки клінічні прояви хвороби нагадують застуду чи грип. Як наслідок – все більше людей заражається. Тут ще є небезпека, дія ковіду та грипу є різною. Ковід викликає тромбування, а вірус грипу розрідження крові. Тому важливо вчасно тестуватися. Вчасне виявлення допоможе розпочати лікування і попередити важку форму», – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, нині більшість українських областей перебувають у «помаранчевій» зоні, Тернопільщина – також. У «червоній» зоні – п’ять областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька.