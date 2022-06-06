Одинадцять аварій сталося на Тернопільщині минулої доби.

Як повідомив командир батальйону Патрульної поліції області Павло Денькович, від початку воєнного стану у краї поменшало ДТП. Втім, кількість жертв зросла.

Зниження аварійності поліцейські пов’язують із зменшення кількості транспорту на автошляхах.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року загальна кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 19%. Але загинуло більше осіб. Якщо ми мали минулого року за період з січня по квітень 21 особу, яка загинула, то зараз у нас 25 загиблих. Патрулюючи місто ми бачимо, що зараз кількість транспорту зменшилася. Особливо це помітно в години-пік. Вже поменшало водіїв, які приїхали з інших областей. Ми зараз практично не бачимо автомобілів з київською реєстрацією, є із Запоріжжя, Харкова, Херсону. Зменшення кількості транспорту впливає, що меншає і кількість ДТП», – зазначив Павло Денькович.

Попри зниження аварійності на дорогах області нерідко трапляються ДТП з наслідками. Учора на території обслуговування управління патрульної поліції сталося 11 дорожньо-транспортних пригод. Серед них у 2-х ДТП винуватці залишили місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів по ДТП будуть встановлювати їх особи й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів; у 3-ти випадках патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 – порушення ПДР, що спричинило ДТП, рішення прийматиме суд.