Бензовоз перекинувся на автошляху у Чортківському районі. Він перекрив смугу для руху. Відтак через аварію на дорозі утворилися затори. Жителів краю просять скористатися іншими маршрутами.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Ліквідовують наслідки аварії рятувальники, – повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. Поліціянти відстежують безпечний проїзд. “У селі Ягільниця Чортківського району Тернопільської області на автодорозі М-19 “Доманове – Ковель — Чернівці — Тереблече” трапилася ДТП з потерпілими: перекинувся тягач з напівпричепом, який призначений для перевезення паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину, перекривши смугу для руху. Рух цією ділянкою тимчасово обмежений. На місці події працюють працівники ДСНС що здійснюють заходи з ліквідації наслідків ДТП. Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху”.

Софія Романська