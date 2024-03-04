На Тернопільщині перекинувся автомобіль. Є травмовані

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 березня увечері на автодорозі М-30 “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, у селі Лісники Бережанської територіальної громади.

Водій автомобіля MAZDA не впорався з керуванням та допустив перекидання даного транспортного засобу. На момент ДТП в автомобілі перебували дві особи.

На місце ДТП залучався черговий караул державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники огородили місце події, стабілізували автомобіль та відключили АКБ. Окрім того. перевірили моторний відсік.

В результаті ДТП травмовано двоє людей.