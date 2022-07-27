У Збаражі судили місцевого жителя за звідництво та призначили умовне покарання. Чоловік отримував 100-150 грн за пошук клієнтів від знайомої, що надавала інтимні послуги.

Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду, передає Реально. Обвинувачений – із середньою освітою, розлучений, пенсіонер, не судимий в силу ст.89 КК “Строки погашення судимості”.

Як випливає із матеріалів справи, фігурант справи займався звідництвом з метою наживи, що полягало в знайомстві осіб для надання платних послуг сексуального характеру та отриманні за це грошових коштів. Зокрема, чоловік телефонував знайомій у Тернополі, повідомляв про клієнта. Після чого жінка приїжджала та надавала на території недіючого пивзаводу свої послуги знайденим клієнтам. Із зароблених нею 600-800 грн віддавала 100-150 обвинуваченому.

Дії чоловіка були кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 2 ст. 302 КК.Надалі він пішов на угоду про визнання винуватості із прокуратурою, яку суд у квітні і затвердив. Він визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину та присудив узгоджене покарання. Йдеться про 2 роки тюрми, звільненні від їхнього відбування та призначення року іспитового строку. Вирок уже набрав законної сили.