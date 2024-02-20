Учора вночі під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції у Зборові інспектори зупинили автомобіль Peugeot.

Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили, що він помітно нервує. Тож вирішили провести, відповідно до закону, поверхневу перевірку. Як наслідок, у автомобілі інспектори виявили понад 400 кг свіжовиловленої риби — щуки. Документів, які б підтверджували законність придбання та реалізації риби, у порушника не було.

Тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та повідомили про подію Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства.