На Тернопільщині п’яний бовдур поцупив автомобіль і в’їхав у дерево на сусідній вулиці. ФОТО

Зловмисник, перебуваючи напідпитку, викрав «форд» і потрапив на ньому у дорожньо-транспортну пригоду. За крадіжку транспортного засобу 37-річному жителю Почаєва загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

До поліції Тернопільщини звернувся місцевий мешканець та повідомив, що в ніч з 22 на 23 травня зник його автомобіль «Форд Транзит», який був припаркований біля будинку. Заявник розповів, що випадково не зачинив транспортний засіб і залишив в салоні ключі.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група Кременецького районного відділу поліції, яка задокументувала злочин. Вже через декілька годин правоохоронці розшукали викрадене авто, а також встановили місцеперебування підозрюваного.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник викрав чужий «форд», аби покататися містом, але вже на сусідній вулиці врізався у дерево. Після цього, втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.