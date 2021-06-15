10 червня, у день свята Вознесіння Господнього, у селі Гніздичне митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій звершив чин освячення нового храму УПЦ МП.

Як повідомили на офіційному сайті Тернопільської єпархії церкви Московського патріархату, будівництво храму у селі проспонсорував одіозний бізнесмен, власник мережі автозаправних станцій Андрій Біба.

«Без такої посильної фінансової допомоги ми б нізащо не змогли побудувати такий прекрасний Божий храм. Хотілося б щиросердечно подякувати за доброту та жертовну допомогу Андрію Васильовичу, яку він забезпечив тим приходам, що зазнали захоплень, зокрема, і у селі Гніздичне. Тому, хотілося б побажати благодійнику духовної радості, спокою, достатку, щоб милосердний Господь охороняв від усіх спокус та давав сили і надалі так жертовно служити Богові та народу. У нашому храмі Вознесіння Господнього завжди буде звершуватися щира молитва за його сім‘ю та команду», – зазначив настоятель храму УПЦ МП у селі Гніздичне протоієрей Степан Балан.

За даними видання «Антикор», свої статки засновник мережі автозаправок «БРСМ-Нафта» Андрій Біба сформував завдяки корупційним махінаціям з пальним, які він втілив будучи наближеним до оточення президента-втікача Віктора Януковича. У 2017 році щодо бізнесмена було відкрито кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу. За даними ДФС, загальні втрати державного бюджету від його махінацій становили 1,6 млрд гривень.

Після вибуху на нафтобазі «БРСМ» у 2015 році, який забрав життя шістьох людей, власник мережі заправок «БРСМ-нафта» Андрій Біба втік до Італії. Звідти він продовжує керувати мережею, а кошти від продажу пального та вина в Україні він вкладає в будівництво храмів Російської Православної Церкви, йдеться у сюжеті програми «Гроші» на телеканалі «2+2».

В Італії власник мережі «БРСМ-нафта» Андрій Біба придбав виноробню, за яку за інформацією місцевих брокерів віддав 45 мільйонів євро. У сюжеті резюмується, що, втікши до Італії, Біба продовжує керувати бізнесом, «бадяжить» бензин із небезпечними розчинниками, виводить готівку через чеки на заправках та заробляє мільйони.

Як повідомлялось раніше, пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році забрала життя шістьох людей, із них четверо – пожежники, принаймні 18 осіб травмовано. Причиною тяжких наслідків пожежі названо недотримання норм будівництва вибухонебезпечного об’єкта. Захисники постраждалих кажуть про ухилення мережі БРСМ від сплати компенсацій.