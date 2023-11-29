На Тернопільщині освятили храм, який колишній політв’язень та народний депутат відновив за власну пенсію

У селі Литячі Товстенської громади освятили відновлений костел. Цей храм за гроші з пенсії та з допомогою меценатів відновив колишній політвʼязень, народний депутат України другого скликання Микола Горбаль. Костел освятили на честь Папи Івана Павла ІІ.

Микола Горбаль над відновленням храму працював 7 років. Зараз чоловікові 83 роки. Він зберігає фото, де видно, як виглядала церква до відновлення, передає Суспільне.

Чоловік розповів, що храм збудований та освячений римо-католиками у 1887 році. Пізніше його будівлю використовувала радянська влада для колгоспу. Коли колгосп перестав працювати — храм став руїною та смітником. Оскільки римо-католицької спільноти у селі вже немає, церкву вирішили передати греко-католикам.

“Це була руїна, а сьогодні святий храм. Я освятив його іменем Папи Івана Павла II. Я його ремонтував, не переробляв на церкву, а ремонтував, як католицький храм. Він може стати храмом для католиків, греко-католиків та православних. Думаю, він буде сприяти для обʼєднання християн України”, — розповів Микола Горбаль.

На відновлення храму Микола Горбаль витратив півтора мільйона гривень.

“До 400 тисяч було пожертв, а решту я помаленьку складав з пенсії, так що вдалося це зробити”.

Настоятель храму отець Михайло Вітовський каже, у селі є каплиця, до якої приходили парафіяни греко-католицької церкви до того, як відновили храм.

“Сьогодні щось таке найдорожче, найкраще записується на сторінках нашої історії. Ніхто б не подумав, що в цей храм, який був занедбаний, зруйнований, з якого колись зробили склад – ми підемо служити”.

За словами настоятеля храму Михайла Вітовського, у парафії є 35 прихожан.

Одна з парафіянок — Ганна Стасюк.

“Громада молилася в тимчасовому храмі. Люди багато намерзлися, настраждалися, через те, що було холодно і були деякі незручності, а зараз вже мають гарний, новий храм”.

Єпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин приїхав на освячення храму. Він народився у цьому селі.

“Тут живуть дуже гарні люди. Як бачите, в тому розумінні, що змогли відновити таку святиню в такий час, де завжди був недостаток, криза, але для Бога віддають останнє”.

Житель села Литячі Іван Стефанишин каже, громада чекала на відбудову цього храму.

“Колишній костел відбудований, як греко-католицька церква і освячений. Це велика подія для села. Навіть під час війни, освячення храму є щось дуже значне. Бо храм — це запорука нашої віри в перемогу та життя”.