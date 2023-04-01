На Тернопільщині оновили систему сповіщення. Тепер повідомлення про небезпеку чи надзвичайні ситуації будуть приходити не лише на смартфони, де можна встановити мобільний додаток, а й на кнопкові телефони.

Як повідомили у Тернопільській обласній державній адміністрації, таке оновлення зробили на звернення людей та старост населених пунктів, де найменше використовують додаток «Повітряна тривога».

– Дана смс-розсилка йде від імені ТОВА через канали ДСНС України, – розповів Віктор Маслей, начальник ГУ ДСНС у Тернопільській області. – Це програмне забезпечення розроблялося виключно для повідомлення про небезпеку виникнення або виникнення надзвичайної ситуації. Тому що були зауваження від жителів області, що із затримкою прийшло смс-повідомлення про ракетну небезпеку. Для повідомлень про ракетну небезпеку ми використовуємо можливості смс-розсилки лише як дублюючий сигнал, тобто він ні в якому разі не підміняє сигнали повітряної тривоги – ті сирени, які звучать на територіях населених пунктів. Це йде як мобільний додаток для того, щоб охопити якомога більшу кількість населення. Дане програмне забезпечення дає можливість надсилати повідомлення на будь-які телефони, які є на території Тернопільської області. Таким чином ми розширюємо можливості оповіщення людей.