Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у регіоні можливі сильні дощі, грози та шквали. Жителів краю попереджають про перший рівень небезпеки.

Мінлива хмарність з проясненнями, висока ймовірність опадів, коливання температурних показників від 16 градусів нічної пори та до 25 градусів тепла вдень — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погода на Тернопільщині цими днями буде мінливою. Через вплив циклону місцями дощитиме.

“У понеділок ймовірність опадів залишається високою. Місцями пройдуть грози та зливи. Під час опадів відчутно знижуватимуться температурні показники. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 21 до 24 градусів тепла. Можливі небезпечні метеорологічні ситуації”.

За попередніми прогнозами синоптиків, протягом тижня на Тернопільщині зберігатимуться комфортні температурні показники. Від середи до краю повернеться спека. Втім, опади можливі майже до кінця тижня.