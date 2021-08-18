Другий рівень небезпеки оголосили синоптики на Тернопільщині. Через сильні дощі та грози очікується підйом рівня води, а також можливе формування значного місцевого стоку.

Тернопільщину охопив вологий атмосферний фронт. Через його вплив у регіоні далі можливі значні дощі та грози. За прогнозами синоптиків, на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 – 0,8 м над рівнями. У місцях проходження зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку.

«До західних областей наблизився вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів ще й зниження температури повітря. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до +23 +28 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, мінливі погодні умови зберігатимуться на Тернопільщині майже до кінця тижня. Через перепади температурних показників у метеозалежних жителів краю може погіршуватися самопочуття.