На Тернопільщині односельці будують новий дім для бійця, котрий втратив ноги на війні. ФОТО

35-річний Степан Коцюб був стрільцем-санітаром, вивозив з поля бою поранених і загиблих. На початку січня 2024 року він отримав важке поранення від прямого попадання у бліндаж. Його друзі та знайомі з села, коли почули про біду, то запропонували збудувати Степану новий будинок.

На зборах села вирішили, що краще добудувати цегляний будинок, який ще на початку 90-их років почав зводити батько Степана, пише Рубрика. До будинку сходилося 70 селян. Одні працювали на розчищенні території, інші підбивали стелі, стелили на горищі утеплювач, копали криницю і рів під трубу й електрокабель до неї.

В будинку передбачено дві спальні, кухня, коридор, велика ванна кімната, щоб туди можна було заїздити кріслом колісним.

Гроші на весь ремонт місцеві люди збирають і в селі, і в громаді.

Зараз Степан Коцюб проходить реабілітацію в Трускавецькому санаторії. Скільки ще там перебуватиме – невідомо, однак в селі планують звершити повністю ремонт будинку до його повернення.

Фото: Любомир Габруський, Надія Мандзюк