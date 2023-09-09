На Тернопільщині триває конкурс на посади поліцейських офіцерів громад.

Про це повідомив на брифінгу начальник сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності Нацполіції області Дмитро Адамович. За його словами, з 1 вересня відкрито подачу онлайн-анкет для участі у проєкті «Поліцейський офіцер громади».

Поліцейських офіцерів обиратимуть для 14 територіальних громад Тернопільщини. Зокрема, вакансії є в Теребовлянській, Микулинецькій, Нараївській, Тернопільській, Великогаївській, Великоберезовицькій, Збаразькій, Чортківській, Бучацькій, Вишнівецькій, Козлівській, Іванівській, Коропецькій, Кременецькій територіальних громадах.

«Реєстрація кандидатів на посади триватиме до 15 вересня 2023 року. Діючі поліцейські можуть заповнити анкети. Тобто для участі в конкурсі діючим поліцейським потрібно також заповнити анкету. Вимоги до кандидатів такі: загальний практичний стаж служби в поліції не менше 1,5 року, період навчання у закладах освіти та установах первинної професійної підготовки не враховується; вища освіта; належний рівень фізичної підготовки; посвідчення водія категорії «В» із наявним практичним стажем керування транспортним засобом», – зазначив Дмитро Адамович.

Додамо, проект «Поліцейський офіцер громади» розпочали реалізовувати на Тернопільщині в 2020 році.